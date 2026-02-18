俳優の小沢仁志（６３）が１７日、自身のインスタグラムを更新。自慢の肉体美を披露した。「おはようさん！後ひと仕事終えて東京帰ろう！たまには、上下でｗ」と投稿した小沢。谷間に影ができるほど分厚く膨れた胸が衝撃的な、上半身の自撮りショットを公開した。湯船で伸ばした脚の写真もセットでアップした小沢。この投稿には「ナイスバディ過ぎます」「めちゃすごい筋肉」「ムキムキかっけ〜」「絞れてるなぁー」などの反