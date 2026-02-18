気象台は、午前7時7分に、なだれ注意報を金沢市、小松市、加賀市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、白山市に発表（雪崩注意報） 18日07:07時点能登では18日昼前から18日夜遅くまで、加賀では18日昼過ぎから18日夜遅くまで、強風や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。加賀では、19日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■金