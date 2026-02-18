【サンパウロ共同】ペルー国会は17日、汚職の疑いが浮上していたヘリ大統領を罷免した。ヘリ氏は昨年10月、前任のボルアルテ大統領が罷免されたことを受けて就任したばかりだった。国会が今後、新たな大統領を決める。地元メディアによると、ヘリ氏はエネルギー関連企業などを手がける中国人実業家と密会し、何らかの利益誘導をしていた疑いが浮上。複数の女性の縁故採用に関わった疑惑も持ち上がり、支持率が低下していた。