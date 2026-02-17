うつ病は、単なる「気分の落ち込み」ではなく、心と体の両方に影響を及ぼす深刻な病気です。しかし、周囲からは気づかれにくく、本人も「まだ大丈夫」と放置してしまうことが少なくありません。うつ病の特徴的な症状や行動を知ることで、早期発見・早期対応が可能になります。そこで、うつ病患者に見られる特徴や、放置するとどうなるのかについて医師が詳しく解説します。 監修医師：種市 摂子（Dr.Ridente株式会社 代表取締