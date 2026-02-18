遺産相続で、骨肉の争いに発展する火種になりかねないのが遺言書だ。遺言書には大きく3種類あり、正式なものでなければ信憑性が薄いため、円滑な遺産分割を妨げてしまう。遺言書の重要性について、実際にあった“争続”の裁判での経験をもとに、テレビやラジオなどでも活躍するなにわの熱血弁護士が解説する。※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。遺族同士の“争続”