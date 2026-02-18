OURAは2月16日、スマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」をAmazon公式ストア、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキの各公式オンラインストアで発売した。価格は、7万4800円。カラーはミッドナイト、ペタル、タイド、クラウドの4色展開。●高強度の高性能ジルコニアセラミックを採用新製品は、高度なヘルスケア技術とエレガントなデザインをそのままに、素材は肌に優しくアレルギーの心配が少ない高性能ジルコニアセラミ