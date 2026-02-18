●きょう18日(水)は朝から晴天。北風の影響で日本海側ほど空気冷たい●スギ花粉の飛散が一気に増加するおそれ。油断せず、しっかりと対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう18日(水)午前6時30分現在の気温です。夜間の放射冷却と北風により、この時間は山間部を中心に氷点下。山口市内も0度台まで気温が下がり、きのう17日(火)に比べ、少々冷え込んだ朝となっています。 きょう18日(水)も県内は、高気圧による晴れのエリアに覆わ