長崎市の冬を彩る風物詩「長崎ランタンフェスティバル」。 新地エリアを中心に開催中ですが、グラバー園では別のランタンイベントも開かれているそうです。小林勇大アナウンサーに伝えてもらいます。 ※くわしくは動画をご覧ください グラバー園内にある「動く歩道」で光り輝くのは、紫やオレンジ、青といった様々な色のランタンです。 ガラスの映りこみで、まるで無数のランタンに囲まれているよ