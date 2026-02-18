1980年代後半、地元紙やテレビ局の企画で広島カープの山本浩二さんらと対談する機会があった。山本さんは1969年（昭44）に法政大学からドラフト1位で広島に入団、中心選手として大活躍し、ミスター赤ヘルと言われた。86年限りで現役を引退、89年から2度、監督も務めた。山本さんは、広島の選手がシーズンオフの野球教室を通じて、野球が好きになった子供たちの応援を励みにプレーしていると言っていた。「強くなって巨人や阪神