◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本6-8イタリア(大会12日目/現地17日)カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第7戦でイタリアに敗れ、予選リーグ敗退が決定。試合後日本の選手たちは敗戦の悔しさ、残りの試合にかける意気込みを語りました。この試合がオリンピック初出場となった小林未奈選手は試合後、「最初は震えるほど緊張していたんですけど、みんなが『緊張はするものだし絶対大