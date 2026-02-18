女優の土屋太鳳（31）が映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（6月26日公開）でゲスト声優を務める。宝物を探すレッサーパンダの旅人・パンタン役。アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物を探す大冒険へ出発する。念願だったという国民的アニメへの出演に「諦めなければ夢はかなうんだということを今回教えていただいて、本当に感謝しています」としみじみ。家族は大喜びだったというが、我が