アメリカのワーナー・ブラザース・ディスカバリーは17日、敵対的買収を仕掛けているパラマウント・スカイダンスと買収条件について再交渉すると発表しました。ワーナーの買収をめぐっては、ネットフリックスが買収の合意を発表した一方で、パラマウントが敵対的買収を仕掛けています。こうした中、ワーナーは17日、パラマウントと買収条件について再交渉すると発表しました。この再交渉についてはネットフリックス側も許可していて