C大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回はシーズン直前に移籍合流して開幕戦の大阪ダービーに出場したFWイェンギ・クシニ・ボジャ（27）が登場。1メートル90の長身を誇るオーストラリア代表FWが欧州からの移籍を決めた経緯や、初めての試合で浴びたサポーターからの歓声への思いを語った。こんにちは、セレッソサポーターの皆さん。イェンギ・クシニ・ボジャです。スキルフルで力強く、速いシュートを打ち