ミラノ・コルティナ五輪、スキー・フリースタイルで2つのメダルを獲得した堀島行真選手が現地18日の公式会見で、今大会での収穫を語りました。堀島選手は12日の男子モーグルで銅メダル、15日の男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得。3大会連続3度目の出場となったオリンピックから2個、通算3個目のメダルを持ち帰ることになりました。堀島選手は「北京、平昌と2大会に出ているが、どうしても結果に左右されて自分のやるべきところ