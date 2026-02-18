損害賠償訴訟による“4億円敗訴”という衝撃的なニュースで世間を騒がせたタレントのてんちむ（32）が、自身の過去の騒動と向き合い、再びランジェリーブランドをプロデュースしたことを報告。どん底からの再起にかける執念ともいえる思いを語った。【映像】てんちむのランジェリー姿ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』に出演したてんちむに対し、MCのニューヨーク・屋敷裕政が「訴訟問題的なことありましたけど、あれ何やった