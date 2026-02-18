日本時間１８日早朝に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子ショートプログラムで、坂本花織（シスメックス）はほぼミスのない演技を見せて、７７・２３点をマークし、２位だった。先に演技したトップの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）を上回れなかったが、納得の表情を見せた。３つのジャンプはすべて着氷。情感たっぷりに、演技した。演技終了直後には力強くガッツポーズ。キスアンドクライに向