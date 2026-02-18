俳優の橋本環奈が18日までに、主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の公式SNSに登場。作中で親子を演じる俳優の吉田鋼太郎との仲良し2ショットが公開された。【写真】リーゼント姿の“父”と笑顔を見せる橋本環奈16日放送の第6話では、吉田演じる潮五郎がかつてのライバルだった北岡孝典（杉本哲太）の失われた記憶を取り戻そうと奮闘する姿が描かれた。投稿では「暴走しすぎた潮五郎(#吉田