天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、盆栽展を鑑賞されました。17日午後7時頃、両陛下と愛子さまは東京・台東区の美術館を訪問されました。ご一家は𥶡仁親王妃信子さまと共に、樹齢約400年の盆栽などを見て回られました。ご一家そろっての盆栽展鑑賞は2024年に続き2回目で、愛子さまは「下の枝は、上の枝とどうバランスをとるんですか？」などと質問されたということです。中学生の頃から盆栽が好きで「じい」というあだ名で