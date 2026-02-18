ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。17歳の中井亜美が78.71点、坂本花織が77.23点を叩き出し、日本勢がワンツー発進となった。千葉百音も4位で、19日（日本時間20日）のフリーでは日本勢の表彰台独占に期待が懸かる。日本女子が最高のスタートを切った。先陣を切って18番目に登場した17歳・中井亜美がトリプルアクセルを決め