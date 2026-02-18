五輪フィギュアスケート女子SPミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点をマーク。圧巻の演技に日本ファンのみならず、海外ファンの間でも反響が広がった。17歳が五輪デビューで確かな衝撃を残した。冒頭、鮮やかにトリプルアクセルに成功。五輪では伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く