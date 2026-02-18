ヒカルを演じる本郷奏多（C）東海テレビ FOD bilibili 本郷奏多が、佐藤大樹とW主演を務めるドラマ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系全国ネット４月11日23時40分〜）に出演。撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカルを演じる。bilibili発の超人気アニメを土ドラ＆FODで実写ドラマ化。写真をめぐる“タイムスリップ”ストーリー“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔