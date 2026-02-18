オリンピック選手やプロ選手として活躍するエリートアスリートについて、多くの人は「身体能力やパワー、技術力がすごいのだろう」と考えているはず。ところが、トップレベルの試合で勝敗を分けるのは身体能力だけではなく、ある「精神的な能力」も関係しているとのこと。カナダのマクマスター大学で認知科学について研究しているマロリー・テリー氏が、エリートアスリートが持つ特殊な能力について解説しました。The mental edge