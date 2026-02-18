西大伍「今の日本サッカー界はポジション別指導が少なすぎる」右サイドバック（SB）へのコンバートによって、自身のキャリアが大きく変化した元日本代表の西大伍。最も大きな成果を残したのが、2011〜18年の8年間にわたって在籍した鹿島アントラーズ時代だろう。（取材・文＝元川悦子／全7回の3回目）◇◇◇当時の鹿島は2007年から始まった黄金期を迎えており、2016年のJ1、2011・12・15年のヤマザキナビス