女優の土屋太鳳がが映画「アンパンマン」シリーズ３７作目となる最新作「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（６月２６日公開、矢野博之監督）のゲスト声優を務めることが１７日、分かった。出演が決まった時の心境について「本当に『嘘でしょ？』という気持ち。憧れでしたし、狭き門だったので、ちょっと諦めていたんです。けれど、こうして諦めなければ夢はかなうと教えていただいて、本当に感謝しています」と喜ん