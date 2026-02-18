卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんの元夫で、リオ五輪台湾代表の江宏傑さんが、驚きの姿を見せた。１８日までにインスタグラムを更新し、「２０２６新年快楽」（新年あけましておめでとうございます）と春節（旧正月）を祝うコメント。「＃平安健康」（健康と平安を祈る）とハッシュタグを付けた。猫を抱く写真や子どもたちが遊ぶ様子をアップ。江さんは黒縁の眼鏡をかけ、赤のパーカーに濃紺のジャケットを