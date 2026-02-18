日本マクドナルドの「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称：チーチーダブチ）が、きょう18日から2週間限定で復活する。【写真】チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーチーダブチ」同商品は、人気レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」をベースに、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた贅沢な一品。ジューシーな100％ビーフパティ2枚に、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚の