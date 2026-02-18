日本マクドナルドはきょう18日より、新しいホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を期間限定で販売する。【画像】ザクザク＆もちもちな新スイーツ（詳細）「クリームブリュレホットドーナツ」は、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめた、もちもち食感のドーナツ生地の中に、とろける甘いカスタードクリームを包んだ新作スイーツ。もっちりした生地とザクザク食感、なめらかなクリーム