英語検定試験「TOEIC」の替え玉事件で新たな逮捕者です。中国籍のウ・セキユ容疑者（30）は2025年、東京都内のTOEICの試験会場で日本にはいない中国人男性になりすまし、不正に受験した疑いがもたれています。仲間の王立坤容疑者（27）と同じ住所から44人が試験の申し込みをしていて、組織的な不正受験とみられています。