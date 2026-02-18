きょう18日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：20〜※関西ローカル）には、ニッポンの社長・ケツ、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤ芸人が出演する。【動画】お惚気トークを披露する”新婚ホヤホヤ”コットン・きょんかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。ケツ、きょん、秋定がなれ初めや結婚にまつわるエピソー