神奈川・横浜市で住宅5棟が燃える火事がありました。17日午後7時半ごろ、横浜市鶴見区で「住宅から煙と爆発音がありました」と119番通報がありました。消防などによりますと、火は約5時間後に消し止められましたが住宅5棟が燃え、うち2棟が全焼しました。火元に住む85歳の男性が軽症で、警察などが出火原因を調べています。