◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)3位決定戦でアメリカに勝利し、銅メダルを獲得した女子団体パシュート。日本のエースである郄木美帆選手は、オリンピック自身10個目となるメダル獲得となりました。スピードスケート女子選手での最多は、イレイン・ブストさん（オランダ）の13個が最多。郄木選手は大会前は7個で歴代5位タイでしたが、今