土屋太鳳（31）が、アニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）でゲスト声優を務め、新キャラクターのレッサーパンダの旅人パンタンを演じることが17日、分かった。GENERATIONS片寄涼太（31）との間に23年8月に第1子が誕生しており「実は小さな家族にはまだ伝えられていなくて。ちょっと悩んでいるんです。言ってしまうと『パンタンがママだ』という風になっちゃうかなとか」と、ま