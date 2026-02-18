女の子とわんこの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「なんて微笑ましいの」「可愛いが渋滞してる」「世界平和を見た気がする」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『たかいたかい』をしてもらう1歳の女の子→犬が『羨ましいな』と見つめて…尊すぎるやり取り】 女の子が「たかいたかい」をしていたら… YouTubeチャンネル「豆柴