２００６年のトリノ五輪スノーボードハーフパイプ代表だった成田童夢さん（４０）が、親子ショットを公開した。ミラノ・コルティナ五輪の解説などでテレビ出演が続く成田さんは１８日までに身のインスタグラムを更新。「私が連日バタバタでなかなか家に帰れず、妻より期日より少し遅れてのバレンタインチョコを頂きました私の好みドンピシャの品々でめちゃくちゃ嬉しいです！！」と記し、昨年８月に生まれた第３子の長女を抱