さみしいから誰かと一緒にいる――その選び方が、かえって心を乱していませんか。人間関係は「数」より「質」が大切です。いま、あなたは誰と、どんな理由でつながっていますか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。孤独を怖がらない心が寒くて他人