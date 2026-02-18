2月14日に配信された報道番組『ABEMA Prime』がネット上で話題だ。番組出演した社民党副党首の参院議員・ラサール石井（70）が、共演者のお笑いコンビ「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）から“論破”されたというものだ。【写真】「もう辞めちまえよ」と批判が殺到した福島みずほ・ラサールの“金クレ動画”「そういうことじゃないんじゃないかな」「（社民のやり方は）今の人たちには刺さらない」「いまも他責じゃないですか、ずっと」