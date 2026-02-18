◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、前回の北京五輪銅メダリストで今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は７７・２３点でＳＰ２位発進。「タイム・トウ・セイ・グッバイ」をしっとりと演じ上げた。坂本にとって、最後の五輪の個人戦が始ま