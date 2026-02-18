【マサフェルヤッタ共同】パレスチナ人映画監督で昨年の米アカデミー賞を受賞したハムダン・バラール氏（37）が17日、ヨルダン川西岸の自宅で家族がユダヤ人入植者らに襲われたと明らかにした。昨年に自身が襲撃されたことなどを受けてイスラエルの裁判所に申し立て、自宅周辺は居住者以外の立ち入りが禁止されたばかりだったといい「入植者の暴力は激化する一方だ」と訴えた。バラール氏はアカデミー賞で長編ドキュメンタリー