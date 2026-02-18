◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が27番滑走で登場した。3回転ルッツ、2回転アクセル、フリップ―トーループの連続3回転とジャンプはノーミス。華麗なスケーティングで、77.23点の得点を記録し