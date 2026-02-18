第68回（25年度）ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日に東京・イイノホールで開催された。主演男優賞の妻夫木聡（45）が、前回受賞した10年度「悪人」でタッグを組んだ、作品賞「国宝」の“盟友”李相日監督（52）と壇上で再会。落涙寸前に陥りながら、同監督から「泣いちゃダメよ」と言われ踏みとどまり「20代の若い頃から一緒にやって、この年になっ