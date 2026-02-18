「熟年離婚による独居男性の孤立」が現代日本の課題に挙げられる昨今、『突撃！隣の晩ごはん』で昭和や平成の食卓を歩き続けたヨネスケさんも、その当事者になっていました。40年連れ添った末の別離、そしてコロナ禍の孤独。うつ病を患った姿は、誰にでも起こりうる「シニアの社会的孤立」を物語ります。76歳で選んだ再婚。孤独の闇を知った男が、今、噛み締める「寂しさの先」に迫ります。 【写真】10年間の独り身を救ってくれた