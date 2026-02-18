◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１に参戦するバレンタインＳ・１３着のサンライズホークは、連闘で初の中央Ｇ１に挑む。牧浦調教師は「もともと連闘で使う予定でした。（引き続き）松岡騎手で行きます」と説明した。近走は掲示板を外しているが、交流重賞では３連勝に加え、３走連続２着の実績を持つ。２５年のかきつばた記念では２月１日に根岸