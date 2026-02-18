第68回（25年度）ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日に東京・イイノホールで開催された。「TOKYOタクシー」の山田洋次監督（94）は「長い間、頑張ったなという思いを込めて僕にくださったと思う」と、77年度「幸福の黄色いハンカチ」以来、48年ぶり3度目の監督賞受賞に感謝した。「なつかしい風来坊」で主演男優賞のハナ肇さんとともに初受賞した66年