Snow Man目黒蓮（29）が17日、都内で、映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）大ヒット御礼舞台あいさつにリモートで参加した。撮影中の「将軍SHOGUN」シーズン2のロケ先、カナダからの生中継で登場するレアなイベントとなった。無事に中継がつながり安堵（あんど）する目黒をよそに、ともに主演を務めた“相方”の浜辺美波（25）は「さっきもあいさつさせていただいたんですけど、やっぱりシュール」と爆笑。目黒も「ち