連載第88回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。Ｊリーグ百年構想リーグで、J1昇格組のＶ・ファーレン長崎を率いる高木琢也監督。選手としては、サッカー日本代表が大ブレークを果たしたオフトジャパン時代の主力でした。高木選手を「日本で最初のターゲッ