ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に行われ、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は自己ベストの７８・７１点をマーク。憧れの浅田真央が得意とするトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、世界を驚かせた。「初めての五輪なので失うものもない」との気持ちで氷上に立つと、３本のジャンプをすべて着氷。「練習からちゃんと試合のイメージをつくって挑め