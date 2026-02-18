今日2月18日(水)は、低気圧が通過した後に冬型の気圧配置となるでしょう。北海道や東北、北陸から山陰にかけては雪や雨、関東から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れる見込みです。最高気温は平年より高めとなりそうです。北日本は雪とふぶき北海道や東北北部の日本海側を中心に雪が降り、ふぶいて見通しが悪くなるおそれがあります。車のライトを早めに点灯し、不要不急の外出は控えると安心です。沿岸部では風も強まり、吹き