東京競馬場の記者席。残り200メートルを切ってメイセイオペラが先頭に立つと、周囲の記者たちが騒然となった。「騒然」とは記事でもよく使う言葉だが、これが本当の“騒然”なのだと感じた。「おい、勝つぞ」「歴史が変わるぞ」。徹底した地方競馬びいきで鳴る、他社のある記者は何を言っているのか、よく分からない大声を上げていた。「メイセイオペラ、やりました！」。地方馬初の中央G1制覇が成った瞬間、鞍上の菅原勲は