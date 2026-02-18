【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前週末比３２・２６ドル高の４万９５３３・１９ドルだった。値上がりは２営業日連続。金融関連の銘柄が上昇した。一方で、ＡＩ（人工知能）が幅広い業務を代替するようになるとの見方から、ソフトウェア関連の銘柄が相場の重荷となっている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３１・７２ポイント高の２万２５７８・