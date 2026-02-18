日本テレビは16日、定例会見を行い、福田博之社長がコンプライアンス違反行為を理由に『ザ!鉄腕!DASH!!』の降板した元TOKIOの国分太一（51）と面会し、謝罪を受けたと語った。【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一福田社長は会見で国分から一連の問題に対する謝罪の手紙の内容から「真摯に反省されている様子だと受け止めた」とし、その後に面会したことを明らかにした